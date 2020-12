Mijn coronamaatje & ik: ’Zonder Marleen was ik depressief geworden’

Naam: Wiebke Göetjes (59) uit Marken, operazangeres/coach

Maatje: Marleen Engeler (78)

„Marleen zong in het koortje dat ik een tijd heb geleid en is getrouwd met Meindert, mijn vroegere leraar Engels van de middelbare school. Mijn moeder overleed op eerste kerstdag 2019, nadat ik haar 2,5 jaar 24/7 had gemantelzorgd. Na de drukte van begrafenis viel ik in een zwart gat. Al mijn werkzaamheden als zangeres en coach waren door de coronamaatregelen verboden, waardoor ik van het ene op het andere moment ook geen werk en inkomen meer had. Begin maart vroeg Marleen, die net als ik erg creatief is, of ik weer eens kwam breien. Dat hadden we in het verleden ook al een paar keer gedaan.

Zo gezegd zo gedaan. We breien op de hand, maar ook op de machine. Mijn breimachine kon ik in haar werkkamer kwijt, ikzelf woon heel klein. Marleen had intussen ook al een breimachine gekocht, maar kon daar nog niet mee omgaan.

We zijn aan de slag gegaan. Ik heb haar geleerd hoe ze op de machine moest breien en maakte zelf voor de lol wat leuke truitjes. Na 2 weken kwam de lockdown door corona en wisten we niet meer of ik wel bij haar zou mogen komen. We hebben het breien twee weken gestaakt, om daarna te besluiten dat we beiden eigenlijk buiten elkaar met maar heel weinig mensen omgingen en ook niet veel activiteiten als naar de supermarkt ondernamen. We waren dus gelijkwaardige coronamaatjes. Vanaf toen ben ik daar weer dagelijks gaan breien bij haar. Op zulke momenten praat je natuurlijk ook heel wat af en leert elkaar steeds beter kennen. Nu zijn we een soort beste vriendinnen, van 59 en 78 jaar oud.

We hebben ons door de lockdown heengebreid. Ik kwam, en nog steeds, elke dag begin van de middag en blijf dan tot een uur of 6, 7. Het gaf ons een doel en een regelmaat waardoor de lockdown bijna aan ons voorbijging.

Het breien is heel belangrijk voor me geworden, ik heb er inmiddels gedeeltelijk mijn werk van gemaakt en verkoop mijn werk via Dutch Knitwit Studio. De coronacrisis heeft me geleerd dat je de talenten die je als kind al had niet meer kwijtraakt en je ze op latere leeftijd weer kunt aanspreken. Maar bovenal heb ik er een fantastische vriendin bijgekregen. Zonder Marleen was ik denk ik behoorlijk depressief geworden.”