Dit zijn de leukste drive-thru’s van Nederland

In de auto op bezoek bij Sint en Piet @Koekbouw Noordkade, Veghel (NB)

Eerder noemden we deze bijzondere drive-thru al bij de leukste uitjes voor de komende weken, want de moeite waard is deze zeker. Dankzij het initiatief van ondernemers in Veghel hoef je Sint en Piet namelijk dit jaar niet te missen.

De Koekbouw aan de Noordkade in Veghel is omgetoverd tot Speculaaskoekbouw waar Sint en Piet een goede portie entertainment bezorgen terwijl je geniet van hapjes en drankjes.

Mexicaans ritje @Mama Kelly en Taqueria Lima, Amsterdam (NH)

Voor een Mexicaans gevoel kun je tegenwoordig gewoon in de auto blijven zitten. Mama Kelly en Taqueria Lima slaan de handen ineen en openen een Mexicaanse drive-thru op het terrein van het Olympische Stadion in Amsterdam.

Geen standaard afhaalhokje, maar een vrolijk aangeklede locatie met volop entertainment. Op het menu van dit Zuid-Amerikaans feestje staan verschillende Mexicaanse gerechten.

Losgaan in de disco @Brothers, Bunnik (UT)

Uitgaan zit er voorlopig niet meer in, maar in Bunnik kwamen ze met een oplossing. Een initiatiefnemer maakte een disco drive-thru, waarbij je in een discotheek hamburgers kunt bestellen, en wel de bekende burgers van de burgerbar Meneer Smakers.

Terwijl jij wacht op je bestelling word je vermaakt door live DJ’s, inclusief lichtshow(tje)!

Supersnelle boom @ Kerstbomen Hoofddorp (NH)

Een kerstboom halen ging nog nooit zo makkelijk. Diverse soorten Nordmann kerstbomen staan in Hoofddorp uitgestald. Vanuit je auto kun je de bomen uitzoeken en bestellen.

De medewerkers pakken de bomen in en legen deze voor je in de auto. Easy does it!

Kippetje van het spit @Eetcafé de Oude Ketting, Boxtel (NB)

Een liefhebber van kip? Dan kun je een bezoekje bij deze drive-thru in Boxtel niet overslaan. Een rondje om dit restaurant staat helemaal in het teken van malse kip aan het spit.

Met het concept ‘Kiep de Ketting alive’ serveert eetcafé de Oude Ketting bijvoorbeeld kipnuggets, hotwings of een halve kip voor een toegankelijke prijs.

Oliebollen kunnen niet ontbreken @Bakkerij Holtkamp in Den Hoorn (ZH)

Was oliebollen halen voor jou een echt uitje tijdens de feestdagen? Op 30 en 31 december gaat dit nog makkelijker bij deze bakkerij in Den Hoorn. Gewoon even met je auto langs de kraam en voilà, een versgebakken oliebol.

Voor een euro scoor je hier een oliebol en voor nog geen twee euro een appelbeignet.