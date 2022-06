Last van een lekkende wasmachinekraan? Zo ga je te werk

Ik verdenk mijn meissie er wel eens van dat haar twee linkerhanden voortkomen uit luiheid. Het is natuurlijk veel makkelijker mij het vuile werk op te laten knappen. Zij beweert zelf dat het mijn schuld is, ik vind namelijk dat ik alles beter kan.

Als het – in gezelschap – ter sprake komt, vertelt ze steevast over de eerste keer dat we samen klusten. We hadden de oude kledingkast van haar vader gekregen en die moest opnieuw in elkaar. Natuurlijk zonder werktekening, want oude kast. Zij fungeerde als aangever, die rol had ze zichzelf overigens toebedeeld, dat was niet mijn besluit. Ik heb er geen ’actieve herinnering’ aan, maar ik schijn haar toen verweten te hebben dat ze zelfs de spijkertjes om de achterwand mee vast te zetten verkeerd aangaf. Daarop volgt dan altijd het verhaal dat ze heus niet door een eend is uitgebroed, haar woorden, en dat ze zelfs een keer haar eigen wasmachinekraan heeft vervangen. Nou dan ben je dus heus wel handig. Mmm, wat mij betreft kan zelfs onze kleine man dat!

Dus de wasmachinekraan, ook wel beluchterkraan genoemd omdat de kraan voorzien is van een beluchter. Niet alleen de wasmachine maar ook de vaatwasser sluit je aan op zo’n kraan. Waarom een beluchter? Wanneer ergens in de straat waar jij woont de waterleiding kapot gaat, is de kans groot dat er onderdruk in het waterleidingnetwerk van jouw huis ontstaat. De straatleidingen lopen leeg en zuigen het water van jouw waterleidingnetwerk leeg, en dus ook dat van de wasmachinekraan. Dit water van de wasmachine, en de vaatwasser, kan dan in het drinkwaterleidingnet belanden. De beluchter zorgt ervoor dat er lucht wordt ingezogen in plaats van het vervuilde water uit de was- of vaatwasmachine. Hij wordt dus gezien als een beveiliging van het drinkwater.

Als de wasmachinekraan lekt, is het vaak de beluchter die lekt. Deze bestaat namelijk uit beweegbare delen die kunnen verkalken. Er kan ook vuil tussen de verschillende delen komen waardoor ze niet goed meer op elkaar aansluiten. Ook kunnen de rubberen ringen die zorgen dat de beluchter waterdicht blijft, versleten zijn. En een kraan die op zijn kop is gemonteerd, meestal omdat de machine er dan makkelijker op aangesloten kan worden, werkt vaak niet naar behoren.

Voordat je de beluchterkraan gaat vervangen altijd eerst de hoofdkraan afsluiten. Haal vervolgens de druk van de leidingen door een willekeurige kraan open te draaien. Verwijder dan de oude kraan. Haal eventuele oude tape-resten weg.

Om de beluchterkraan waterdicht te monteren, moet je om het schroefdraad van de kraan teflontape wikkelen, zeven lagen dik. Om te zorgen dat de kraan rechtop komt te zitten, tel je eerst het aantal slagen dat de kraan moet draaien voor hij vastzit. Je mag namelijk, als het tape om het schroefdraad zit, de kraan niet terugdraaien, alleen vast. Draai je wel terug, dan heb je geen waterdichte verbinding meer. Nu kun je de kraan monteren. Vergeet hem niet dicht te draaien, anders heb je een waterballet als je de hoofdkraan weer open draait. Controleer nog even op lekkage en sluit de was- of vaatwasmachine weer aan. En wat denk je? Mijn kleine man kan het ook, hè?

