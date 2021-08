Premium Het beste van De Telegraaf

Restaurantrecensie 1857 Dit restaurant in Roosendaal is een van de mooiste zaken van Brabant

Door Pieter Nijdam

Supersfeer in voormalig koetshuis. Ⓒ foto BeeldWerkt

Zijn we in Nederland of in België? Van de taal om ons heen worden we nauwelijks wijzer. Een soort Brabants met Vlaamse tongval. Tja, dat krijg je als je naar Roosendaal gaat, hemelsbreed nog geen kilometer van de Belgische grens.