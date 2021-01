Recept van de dag: Lamsrack met kruidenkorst

Ik krijg er nu al trek in maar dat komt omdat ik een enkele jaren geleden in Ierland was met meesterslager Johan van Uden en we daar op lamsexcursie zijn geweest. Dat wordt nog een klus voor je. Wat voor lam wil je? Iers, Texels, Schots, Frans, er is zoveel te kiezen. Nederland gaat steeds meer lamsvlees eten, overigens.

Meestal heeft de slager al het vet van de lamsrack mooi ruitvormig ingesneden. Het vet loopt er dan tijdens het braden goed uit en verdeelt zo de smaken. Wrijf het vlees in met olijfolie, zout en peper. Zet de oven op 230°C. Bak de lamsracks in een koekenpan in 5 minuten per rack goed bruin aan. Meng nu broodkruim, knoflook, peterselie, tijm en geraspte citroenschil met de boter en breng het geheel nog wat op smaak met wat zout en peper. Bedek met dit mengsel de vetlaag en leg de racks in een braadslee. De oven in, een kwartier.

Daarna even rustig op adem laten komen. Maak met wat bouillon knoflook en tijm een jus met het aanbaksel in de braadpan. Snij dan aan tafel steeds een kotelet los voor je gasten. Die zullen met bewondering naar je kijken, geloof me.

Nodig voor 4 personen:

• 2 lamsraks van elk 6 ribben

• 1 eetl olijfolie

• 80 gr vers broodkruim van witbrood

• 3 tenen knoflook, geperst

• 2 eetl fijngehakte peterselie

• ½ theel tijm

• ½ theel geraspte citroenschil

• 60 gr zachte boter

Voor de jus:

• 250 ml runderbouillon

• 1 teen knoflook, fijngehakt

• 1 takje tijm