Aardappeleters rukken op over aardbol

Financieel

Overnames geven omzet IMCD duw in de rug

Chemiedistributeur IMCD heeft door overnames zijn omzet over afgelopen jaar een behoorlijke duw in de rug gegeven. Door de aanhoudende impact van corona wereldwijd is IMCD over 2021 voorzichtig, maar verwacht het bedrijf op dezelfde voet door te groeien.