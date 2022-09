Column Babette: ’De oudere generatie kan veel van jongeren leren’

Het zal geen toeval zijn dat er via op mijn socialemediakanalen met regelmaat berichten verschijnen over hoe je je als oudere op de werkvloer staande moet houden tussen de Gen Z. De wat? Precies. Dat! Heb het even opgezocht: jongeren van de Generatie Z, kortweg Gen Z, die tussen 1996 en 2015 zijn geboren.

Rock-’n-roll

De generatie, aldus de berichten, van wie boomers kunnen leren én andersom. Hoewel ik een product van de Generatie X ben en boomers doorgaans niet meer werken, worden 50-plussers gemakshalve op één grote boomer-hoop gegooid. Hoe dan ook, de kloof tussen jong en oud(er) is groot en daarom is het tijd voor verandering.

Dus: accepteer bijvoorbeeld dat je van de jeugd kunt leren. En dat ze je jong houden! Ze leren je over de laatste hypes, taal, kleding, gewoontes. En ook: blijf niet hangen.

Oké, misschien was alles vroeger meer rock-’n-roll. Maar dat jongeren beter voor zichzelf zorgen, betekent niet dat ze saai zijn. Wij doken twintig jaar geleden na het werk met elkaar de kroeg in, nu doe je samen een lesje bootcamp. Vroeger waren de kroketten in de kantine niet aan te slepen, nu sta je in de rij bij de saladebar. Beter!

Telex

Dat de senior in tegenstelling tot zijn of haar jonge collega geen technologie ademt, is verklaarbaar. Jongeren zijn opgegroeid met een smartphone in de hand terwijl de 50-plusser nog met de fax, typemachine en telex heeft gewerkt. Dat neemt niet weg dat jongeren van hen kunnen leren. Integendeel, vakkennis is van alle tijden.

Bovendien zijn ouderen teamplayers, kunnen ze polderen, met kritiek omgaan, doorzetten. Daar is de Generatie Z minder goed in.

Curling-ouders

Wat overigens weer onze schuld is, want als zogenoemde curling-ouders die de weg willen vrijmaken, zijn we vergeten ze te leren met tegenslag om te gaan. We hadden het te druk met schouderklopjes en ontzorgen.

Meer wederzijds inlevingsvermogen dus. En meebewegen, dat vooral. Want het pensioen laat waarschijnlijk langer op zich wachten dan het moment dat een twintiger je baas wordt.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram of mail naar b.wieringa@telegraaf.nl.