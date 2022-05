Zo voorkom je dat je quiche een natte bodem krijgt

Een goede quiche is heerlijk in al zijn vormen: als maaltijd met een blaadje groen ernaast, als puntje voor een Frans voorafje en koud ideaal als picknickgezelschap naast een glas rosé.

Traditioneel wordt quiche gemaakt van korstdeeg en een vulling die bij elkaar wordt gehouden met geklopte eieren en room. Maar door al die natte ingrediënten ligt een slappe bodem (oftewel soggy bottom) op de loer. En dat willen we niet. Daarom geven wij tips om die zachte bodem te voorkomen.

1. Bak de bodem eerst blind voor

Blind bakken is een beetje een vreemde benaming voor het proces waarbij je de bodem zonder vulling voorbakt in de oven. Op die manier blijft het deeg steviger en neemt het minder vocht op van de vulling. Hoe je dat doet? Prik met een vork gaten in de bodem en leg een groot stuk bakpapier in de vorm.

Om ervoor te zorgen dat de bodem niet rijst, leg je er iets zwaars op zoals gedroogde peulvruchten, rijst of zout – alleen dat laatste is een beetje gevaarlijk omdat de smaak in de bodem kan trekken als het bakpapier niet goed is verdeeld. De zogenaamde ‘steunvulling’ kun je steeds weer hergebruiken bij het blind bakken. Gooi het dus niet weg! Let op: gebruik je bonen of rijst, dan kun je deze helaas niet meer opeten na het bakken.

Bak de bodem in ca. 15 minuten gaar in een op 180 °C voorverwarmde oven.

2. Bestrijk de bodem met ei

Klop een ei los en bestrijk de bodem na het blind bakken met het losgeklopte ei. Tijdens het bakken stolt het ei en voorkomt het dat vocht in de bodem trekt. Bak de bodem met het losgeklopte ei ca. 5 minuten voordat je de vulling toevoegt. Deze tip kregen we zowel van culi-redacteur Dosia Brewer als van culi-recensent Hiske Verspille.

Versprille kletst in de podcast Makkelijk Eters samen met Joël Broekaert op culinair niveau over alledaagse producten. Niet dat wij quiche alledaags vinden trouwens, want een goede quiche is als een onstuimig feest van smaak en textuur.

3. Bestrooi de bodem met kruim

Misschien doet je moeder dit ook als je een appeltaart bakt: het verkruimelen van een beschuitje op de bodem zodat het appelsap niet in de bodem trekt, maar in het beschuit. Hetzelfde werkt voor quiche. Je kunt de bodem bestrooien met fijngemalen beschuit, paneermeel of panko. Dat neemt vocht uit je vulling op.

4. Bak de quiche laag in de oven

Bak de quiche laag in de oven, zodat de quiche goed van onderen wordt verhit. Hoe sneller de bodem gaart, hoe minder vocht het deeg opneemt.

5. Warme bakplaat

Bak de quiche op een voorverwarmde bakplaat. Dan start het garen sneller én het is energiebewuster.

6. Quiche-vulling

Houd de vulling zo droog mogelijk. Knijp bijvoorbeeld het vocht uit voorgekookte (blad)groenten en dep groenten goed droog. Zwengel kruiden in de slacentrifuge. En kook of bak groenten die veel vocht bevatten eerst voor. Zo raak je al een deel van het vocht kwijt.