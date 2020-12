Recept van de dag: stomen, omdat het zo goed voor je is

En lieve vrienden, doe jezelf nou eindelijk eens dat genoegen en zet een stomer in je keuken. Zo’n mandjes dat als een bloem openvalt in een grote pan met een laagje water onderin is eigenlijk al genoeg. Ik heb een buitengewoon fraai tweelaags Magimix-wonder maar dat is „beroepsrisico.” Heus een stoompannetje kost niet zoveel en het is echt dé manier om vitamines in je groentes te houden. Nou, even een snelle dan, om er weer in te komen.

Verdeel de bloemkool (mag ook broccoli zijn) in roosjes. De stronk even schillen en in stukjes erbij doen. Na 12 minuten stomen zijn de roosje wel gaar. Ja, en ze smaken naar niks hoor ik je zeggen. Dat klopt, zout op de groenten uit de stoompan is een probleem. Ik spray er vaak wat zout water over. Of haal de groenten door wat zout water voordat ik ga stomen. Maar als je nu wat boter smelt en je bakt daar even heel snel de bloemkoolroosjes in, en je doet daar een volle theelepel geelwortel bij en nog wat zwarte peper en je snijdt een Spaanse peper in stukjes en die bak je, zonder zaadjes, nog even mee, snufje zout nog, dan heb je de meest gezonde en smaakvolle bloemkool die je je maar kunt bedenken.

Nodig voor 4 personen:

• 1 bloemkool (2 kleintjes) in roosjes

• 1 eetl boter

• 2 eetl olijfolie

• ½ theel zout

• ½ Spaanse peper in ringetjes

• ½ theel zwarte peper