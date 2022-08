Deze Nederlandse stad is verkozen tot beste fietsstad ter wereld

De Global Bicyle Index heeft een nieuwe lijst opgesteld van ’s werelds meest fietsvriendelijke steden. Om tot de lijst te komen is er gekeken naar bepaalde factoren, zoals de aanwezigheid van (veilige) fietspaden, fietsendiefstal en zelfs naar het gemiddelde aantal dagen van mooi fietsweer.

In Utrecht mag de vlag uit, want die stad staat op nummer 1 in de lijst. De stad behaalt de eerste plek omdat het op een aantal vlakken goed scoort op het fietsgebruik, het lage aantal verkeersongelukken en het ruime aanbod aan fietspaden en fietsenwinkels. Ook zijn er in Utrecht relatief veel plekken te vinden waar je gebruik kunt maken van een deelfiets.

Op nummer twee staat Münster en Antwerpen staat op een derde plaats. Kopenhagen doet het met een vierde plek ook goed. Nummer vijf in de lijst in Amsterdam, naast Utrecht de enige Nederlandse plaats die in de index genoemd wordt.

Johannesburg

Overigens zou Johannesburg ’s werelds slechtste fietsstad zijn. Niet alleen gebruiken heel weinig mensen de fiets in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad, er vinden ook veel fietsongelukken plaats waarbij doden vallen.

De volledige top 10 van meest fietsvriendelijke steden ter wereld, volgens de 2022 Global Bicycle Index, ziet er als volgt uit:

Utrecht , Nederland Münster , Duitsland Antwerpen, België Kopenhagen , Denemarken Amsterdam , Nederland Malmö , Zweden Hangzhou , China Bern , Zwitserland Bremen , Duitsland Hannover , Duitsland

.