Recept van de dag: mozzarellakroketjes

Nodig voor 4 kroketjes:

• 20 gr boter

• 20 gr bloem

• 50 gr melk

• 1 eidooier

• zout en peper

• 2 theel tuinkruiden

• 100 gr mozzarella

• 40 gr bloem

• 40 gr paneermeel

• 1 ei los geklopt

• frituur

Bereiding:

Boter opzetten en kleur laten krijgen, meng er de bloem door. Roer goed, melk erbij. Laat koken, en blijf roeren tot je een stevige dikke roux hebt. Als het nog heet is roer je er een eidooier door, zout, peper en wat zeer fijngesneden tuinkruiden (beetje tijm, peterselie, bieslook).

Rasp de mozzarella op de grove kant. Meng door de roux. Het beste is het om de roux nu in een schaal te doen en deze twee uur in de koelkast te zetten. Daar koelt die niet alleen af, de ijskast is ook een droge omgeving waar vocht in verdwijnt. Zo kun je ten eerste beter kroketten vormen (twee lepels) en ten tweede ontploffen ze niet in de frituur.

Daarna zet je drie diepe borden klaar, een met bloem, een met los geklopt ei en een met paneermeel. Wil je het helemaal goed doen, dan maak je zelf paneermeel uit keihard gedroogd stokbrood. Ga er met de deegroller over, zeef het en verdeel het weer over twee borden, heel fijn en grover.

Dan haal je de kroket door de bloem, door het ei, door de eerste en dan door de tweede paneer. Als de frituurpan op 170°C staat dan kunnen ze erin tot ze goudbruin van buiten zijn. Serveer met mosterd waar je wat witte wijn door hebt geklopt.