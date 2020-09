Lezersreacties: ’Altijd alert bij autoverhuur’

Het regende reacties deze week toen we naar uw ervaringen met buitenlandse huurauto’s vroegen. Niet dat het altijd kommer en kwel is, de meesten van u hebben een betrouwbare partij waar u vaker huurt, maar het is u niet ontgaan dat autoverhuurbedrijven op allerlei manieren geld verdienen door extra kosten te rekenen: voor schoonmaak, een extra bestuurder of voor het ophalen van de auto buiten kantoortijden.

„Het verdienmodel zit in de verkoop van extra verzekeringen”, schrijft Hans de Bruijn. „Ze doen er alles aan om ’weigeraars’ (mensen met een externe verzekering) het zo onaantrekkelijk mogelijk te maken.”

Bovendien is het soms onduidelijk wie nu de auto levert, schrijft Goffe Walsweer die voor zijn vakantie in Portugal bij Easyterra een wagen had geregeld. „Easyterra had dit ondergebracht bij Dollar. Dollar regelde de wagen via Hertz. Na lichte schade konden we terecht bij Auto Europe. We wachten nog op de uitkering...”

Richard van ’t Hooft drukt ons op het hart hoe belangrijk het is dat je alles aan je auto controleert en foto’s van beschadigingen maakt. „Ook de bandenstaat, pitten of barsten in de voorruit én het interieur.”

Goed inspecteren

Jeroen Kirch: „Wij huren vaak een auto bij de goedkoopste verhuurder op vliegveld Nice. Belangrijk is dat je de auto bij ontvangst inspecteert op schade groter dan 5 cm die niet op het contract staat. De borg is na een week terugbetaald.”

Altijd mis in Zuid-Europa

Paul Beuse: „Altijd mis in Zuid-Europa. Wij hebben slechte ervaringen in Zuid-Europa: zomaar een bedrag blokkeren op je creditcard, vage heffingen en ongevraagde extra dekkingen... Toppunt was op de luchthaven van Faro. Onze auto kwam door drukte bij het inleverpunt te laat binnen. Een dag extra betaald.”

Altijd prima

Paul Engelen: „Enkel goede ervaringen met huurauto’s. Wel vooraf checken bij wie je huurt. We doen het nu bij rentalcars.com want daar kun je veel vergelijken. Bij aankomst in Alicante of Valencia nooit een probleem gehad met zeurende verkopers voor extra verzekeringen. Men vraagt het eens en dan niet meer.”

Goed vertrouwen

Tarik Machielse: „In juni vloog ik in IJsland naar het afgelegen Isafjörður. Had via Hertz een auto geboekt, maar hun loket was dicht, er hing een nummer van Hertz in Reykjavik. Kreeg ze met moeite te pakken. Daarna bracht iemand de sleutels zonder mijn ID te checken of iets te tekenen. Over het inleveren zei hij: „Geef de sleutels aan het luchthavenpersoneel, komt goed.”