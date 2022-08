Koen (42) wilde voor zijn 40ste dé perfecte auto vinden: ’Deze gaat nooit meer weg!’

Auto: Mercedes 280 SL (R107)

Bouwjaar: 1980

Geschatte waarde: onbekend

Motor: zes-in-lijn 2746 cm3 185 pk

„Een vriendin van mijn tante had zo’n auto vroeger nieuw en als jongen mocht ik weleens meerijden. Toen al raakte ik verknocht aan deze SL. Het model ervoor of erna doet me niet veel, het moet deze R107 zijn.

Ik had mezelf ten doel gesteld vóór mijn veertigste een perfecte auto te vinden en ik ben bij deze auto gaan kijken op de dag dat ik 39 werd. Ik hield jarenlang het aanbod in de gaten; ik zocht een Belg, Nederlander of Duitser. Specifiek een zescilinder, die zijn iets zuiniger in het gebruik. En een handbak voor het plezier van zelf schakelen.

Deze auto stond op de Belgische Marktplaats. Het interieur was nog goed. De eerste eigenaar was een dame op leeftijd. Zij moet iemand met smaak zijn geweest om een auto in deze kleurstelling te kopen. Zonder lichtmetaal maar mét houtinleg in het groene interieur.

Plezier

De enige plek die ik moest behandelen, zat in de ’kuil’ waar bij de vierzitter de achterbankzitting ligt. Daar is jarenlang een overall in een plastic zak bewaard en het was daar weleens vochtig, met wat oppervlakkige corrosie tot gevolg.

Ik ga nog jaarlijks bij de vorige eigenaar langs; hij heeft er 20 jaar goed voor gezorgd. We rijden dan een rondje en stoppen ergens voor koffie. Ik doe hem daar een groot plezier mee, dan heeft hij de tranen in zijn ogen. Als ik een vraag over de auto heb, bel ik hem. Deze SL gaat nooit meer weg, zo speciaal!”

