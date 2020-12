Zeewier en gefermenteerde producten, dit ligt er op ons bord in 2021

Zowel het klimaat als corona heeft een flinke invloed op onze eetgewoonten van volgend jaar, zo blijkt uit onderzoek van Thuisbezorgd.nl naar de culinaire trends voor 2021.

Minder vlees

Ruil jij in het nieuwe jaar je hamburger in voor de vegetarische variant? Ongeveer 2 op de 5 Nederlanders vindt dat vegetarisch en veganistisch eten populairder wordt. Meer dan een kwart van de Nederlanders heeft een keer veganistisch gegeten en zouden dat nog wel een keer doen. Het zijn vooral de jongeren tussen de 18 en 34 jaar die zo denken.

Een kwart van de Nederlanders wil vegetarisch en veganistisch eten in de toekomst wel proberen, maar voor hen is het nu nog nieuw.

Experimenteren

Zeewier of gefermenteerde producten: veel mensen zien experimentele voeding wel zitten als antwoord op de gevaren van onze voedselproductie.

Zeewier is verbazingwekkend populair in Nederland, 40% van de ondervraagden heeft dit wel eens geprobeerd. 1 op de 4 Nederlanders heeft geformenteerd voedsel, waar een proces waarbij bacteriën, schimmels en gisten gebruikt worden aan vooraf gaat, weleens geprobeerd. Meer dan een kwart is er nieuwsgierig naar.

Weet wat je eet

Weet jij wat er op je bord ligt? 22% procent van de Nederlanders vindt dat gegeven belangrijk. Waar jongeren voornamelijk voorstander waren van een vegetarisch of veganistische levensstijl, zijn het vooral de 55-plussers die de herkomst van een product belangrijk vinden. Daardoor worden ook streekgerechten steeds populairder.

Hoewel we nog een lange weg te gaan hebben naar de verbetering van het klimaat, maken we met minder vlees, experimentele voeding en producten waar we de afkomst van kennen al stappen in de goede richting. De culinaire trend van 2021 is dus een klimaatvriendelijker dieet.