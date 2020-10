Thuis werken we harder dan op kantoor

Ik zit aan onze keukentafel, heel ouderwets, digitaal te zwoegen. Vanachter mijn laptop kan ik me slecht op mijn werk concentreren. Voor het beeld; tegenover me zit mijn huis- én kantoorgenoot. Hij heeft een videovergadering die anderhalf uur duurt, én over auto’s gaat. Boven, binnen gehoorsafstand, zit onze student keurig in pak achter de computer. Voor de camera moet mijn zoon op representatieve wijze zijn visie geven op de waterproblematiek in de derde wereld. Van de nieuwste Lamborghini tot de ontbossing van de Comoren en sanitaire voorzieningen in Afrika; alle mogelijke onderwerpen omringen me.

"Ik mis het sociale praatje met collega’s op kantoor"

Volgens de onderzoeken werken we thuis harder dan op kantoor. We verzetten bergen en weten van geen ophouden. Er gaat niemand naar huis aan het eind van de dag, sociale praatjes ontbreken. In plaats van het loopje naar de koffiehoek staat er een pot thee op tafel en moeten we het thuiskantoor worden uitgetrokken als de avond is aangebroken. Het zal zo zijn, ik verlang vooral naar mijn echte werkplek. Ik klaag niet, woon sinds kort midden in een stad met water voor de deur, een fijn terras en veel groen. Maar juist vanwege die leuke buitenruimten hebben we concessies gedaan aan het oppervlak binnen. Dat we een jaar later aan huis zouden zijn gekluisterd en hutje, mutje kantoor zouden houden, hadden we natuurlijk niet voorzien.

Het blad Eigen Huis berichtte onlangs dat Nederlanders te groot wonen, en oppervlak zouden moeten inleveren om het woningtekort terug te dringen.

Ik blijk mijn tijd vooruit. En dat is in dit geval een beetje jammer.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Volg haar op Instagram: babettewieringa.

Mail: [email protected]