Zamarra test een raamzuiger: werkt naar behoren, wel pittig geprijsd

Van dat plasje water op de vensterbank bij gebruik van een klassieke raamwisser heb je geen last als je een raamzuiger gebruikt. Ik testte de Leifheit complete set Dry & Clean raamzuiger, uitgerust met een korte telescoopsteel voor iets meer bereik.

Met het Leifheit clicksysteem kan ik ook een langere steel aan de zuiger vastmaken. De zuigmond van 28 cm breed is verwisselbaar voor een smalle versie van 17 cm, wat handig is voor kleinere raampjes. Bij deze set zit ook een microvezel inwasser die de ramen met weinig moeite prima schoonmaakt, zelfs zonder sopje.

Ook de raamzuiger werkt naar behoren, de ramen worden mooi droog zonder druppen, zowel verticaal als horizontaal. Ik moet het rubber wel goed tegen het raam blijven aanhouden, wat vooral onderaan best een uitdaging is. Door het formaat is een raamzuiger iets minder wendbaar dan een klassieke wisser. Als het waterreservoir met water is gevuld, wordt hij ook aanzienlijk zwaarder. Volledig opgeladen gaat de accu zo’n 38 minuten mee, daarmee zou je 110 vierkante meter glas moeten kunnen drogen. Daar red ik het prima mee, maar het is evengoed een beperking als je veel ramen hebt.

Ik vind €70 pittig geprijsd.

Score: vier sterren