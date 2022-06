Dagrecept: Tagliatelle met garnalen, spinazie en room

Hier is sowieso weinig ruimte voor lang en ingewikkeld. Dit gerecht uit het Caravan Kookboek van Monica Rivron is juist het tegenovergestelde! Kook de pasta gaar in een pan met water en een beetje zout. Verhit wat olie in een grote koekenpan en bak de ui en bleekselderij glazig, maar niet bruin.

Voeg de pesto toe en roer alles in een keer door; schenk dan de wijn erbij. Laat zo’n 5 minuten pruttelen en roer af en toe, tot de saus voor een derde is ingekookt. Voeg nu de spinazie toe en meng om alles met de saus te bedekken. Knip eventueel de spinazie met een schaar in stukken, als je dat makkelijk vindt.

Voeg zodra de spinazie is geslonken, de garnalen (roze of grijze, wat je lekker vindt) en slagroom toe. Breng het geheel op laag vuur al roerend aan de kook. Na enkele minuten pruttelen is de saus klaar. Giet de pasta af, schep in borden en serveer met de saus en geraspte kaas.

Nodig voor 4 personen:

- 200 g spinazie (gewassen)

- 400-600 g tagliatelle

- 1 ui (fijngehakt)

- 2 stengels bleekselderij (fijngesneden)

- 3 volle tl groene pesto

- 3 dl witte wijn (Riesling)

- 300 g garnalen

- 2 dl slagroom

- olijfolie om te bakken

- Parmezaan (geraspt)