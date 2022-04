Dagrecept: Runderstoof met kerrie en appel

Deze stoof heeft een oosters tintje, met kruidige kerrie en zalige specerijen zoals citroengras en limoenblad; een smakelijke vondst van The Irish Food Board. Snijd het vlees in blokjes, bestrooi het daarna met peper, zout, kerrie en bloem.

Verhit 2 eetlepels olijfolie in de stoofpan en braad het vlees in 5 minuten aan tot alles mooi gekleurd is. Blus af met de wijn. Fruit in een andere pan de groenten in wat roomboter. Voeg de kruiden, specerijen en stukjes appel toe. Hevel alles over in de stoofpan.

Voeg nu de bouillon en kokosmelk toe en laat het stoofpotje zo’n 4 uur op een klein pitje stoven.

Als je de saus van de stoof na de stooftijd iets dikker wilt hebben, haal dan de ingrediënten uit de stoofpot en laat de saus nog een beetje inkoken. Voeg de gehakte dragon toe en serveer met aardappelen of rijst.

Nodig voor 4 personen:

- 1 kg riblappen (op

kamertemperatuur)

- 75 g wortel (blokjes)

- 75 g venkel (blokjes)

- 75 g ui, 1 el gehakte dragon

- 2 stuks limoenblad

- 1 Granny Smith (blokjes)

- 4 flinke champignons

- 3 knoflooktenen

- 4 plakjes gember

- 1 stengel citroengras

- 2 laurierblaadjes

- 1 el kerriepoeder

- 1 el bloem, 2 dl witte wijn

- 250 ml kokosmelk

- 250 ml runderbouillon

- 2 el olijfolie, roomboter