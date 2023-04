Waarom je onkruid in de tuin echt niet hoeft weg te halen

(Gedeeltelijke) verwildering van de tuin is inderdaad een trend. Het is niet alleen hip, maar vooral nuttig. Laat je een deel van de tuin met rust, dan verschijnen er allerlei wilde en inheemse bloemen zoals paardenbloemen, bramen, klaver en klaprozen.

Vaak gezien als onkruid, maar ze zijn een belangrijke voedingsbron voor bijen. Ook insecten en daardoor vogels zijn erbij gebaat. Nederland telt honderdduizenden tuinen. Als iedereen een paar vierkante meter laat verwilderen, ontstaat eigenlijk een nieuw natuurgebied.

Het is alleen even wennen, want Nederlandse tuinen zijn van oudsher erg aangeharkt, met strakke perkjes en afgekaderde gazons. Vraag eens aan uw buurman waarom en hoe hij zijn gedeeltelijk verwilderde tuin aanpakt. Misschien raakt u ook bevangen door het verwilderingsvirus.

Bekijk ook: Zo creëer je de ideale tuin voor kinderen