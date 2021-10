Zien: 's werelds langste enkelsporige achtbaan

Het bijzondere aan deze attractie is dat deze achtbaan niet uit twee, maar uit slechts één rail bestaat waardoor je dus niemand (gillend) naast je hebt zitten. Het moet de langste en hoogste zogenaamde ’single rail’ achtbaan ter wereld worden.

De achtbaan, die een ode brengt aan superheldin Wonder Woman, is op het hoogste punt bijna 40 meter hoog, heeft een totale lengte van 1006 meter en gaat in ieder geval één keer over de kop. De achtbaan gaat op zijn snelst zo’n 93 kilometer per uur.

Naar verwachting gaat de attractie in de zomer van 2022 in Six Flags Magic Mountain open voor het publiek.

Ⓒ Six Flags