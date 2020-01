Overal je eigen lievelingskoffie

De meeste gadgets die hier de revue passeren zitten bomvol elektronica, de Wacaco Nanopresso totaal niet. Het is een apparaat op zakformaat waarmee je hand gepompte espresso kunt zetten. Qua uiterlijk heeft de Nanopresso veel weg van een mini-onderzeeër, die geleverd wordt met handige hoesjes om makkelijk in je koffer of rugtas mee te nemen.

Aangezien er geen stekker aan te pas komt, zul je het apparaat zelf moeten vullen met heet water. Tijdens de testperiode nam ik in mijn auto een klein thermosflesje met heet water mee en dat werkt prima voor onderweg. Op reis staat echter in menig hotelkamer tegenwoordig een waterkoker, maar ook thuis is de Nanopresso prima te gebruiken.

Door het pompen creëert de Nanopresso een druk van 18 bar. Je kunt er je eigen gemalen koffie in doen, maar makkelijker is om de NS-adapter te gebruiken. Met deze adapter, die je op de Nanopresso draait, kun je je favoriete koffiecups gebruiken.

Hoewel het apparaat en alle componenten volledig van plastic zijn, voelt de Nanopresso solide en robuust aan en na een paar keer oefenen is de mini-koffiezetter simpel in gebruik. De Nanopresso is uitermate praktisch gebleken, heeft heel wat lekkere kopjes koffie opgeleverd en schoonmaken is een fluitje van een cent.

Plus

Overal koffie, zonder elektriciteit.

Min

Heet water meenemen.

Waardering

Prijs

€ 60, adapter € 20