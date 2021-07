Dagrecept: Smul van een stroopparfait en gevuld flensje

Dit boek is een ode aan Nederlandse producten die onbekend of vergeten zijn; denk aan rode pipo-aardappels, Leidse hangers (tuinbonen), de Sint-Jansui, Texelse schapenkaas en Eau de Vie.

Natuurlijk horen daar recepten bij. We gaan voor de Limburgse stroopparfait met een flensje met appel en peperkoek. Klinkt lekker toch? Jean Thoma van Restaurant Aan Sjuuteeänjd in Schinnen (LB) verzon hem.

Klop de eidooiers met de suiker en vanille au bain-marie op, spatel de geklopte slagroom met de appelstroop door de eiermassa en vul af in een bakje. Dek af en vries de parfait drie uur in. Maak het beslag voor de flensjes door alles te mixen, bak ze in boter goudgeel en laat afkoelen.

Snijd de appel en peperkoek in kleine blokjes, breng op smaak met rozijnen, suiker, kaneel en een scheut Eau de Vie van appel of Calvados. Leg het mengsel op de flensjes en rol strak in. Serveer naast de parfait.

Nodig voor 4 personen:

- 4 eidooiers, 80 g suiker

- 3 dl slagroom (half

opgeklopt)

- 1 vanillestokje

- 100 g Limburgse

peren-appelstroop

- 25 g peperkoek

- 1 zure appel

- handje rozijnen, kaneel

- Eau de Vie van appel of

Calvados

Voor de flensjes:

- 1 dl melk, 1 ei

- 50 g bloem

- 25 g boter + om te bakken