In 5 stappen een lagere telefoonrekening

Betaal je nog steeds de hoofdprijs voor het gebruik van je mobiele telefoon? Zonde! Meer dan een tientje per maand hoeft dat eigenlijk niet te kosten. Vijf tips die je op weg helpen naar een lage telefoonrekening.

Een abonnement inclusief telefoon klinkt aantrekkelijk, maar is in bijna alle gevallen duurder. Die telefoon betaal je namelijk dubbel en dwars terug in je abonnementskosten. Liever koop je los een telefoon, een goede smartphone is tegenwoordig al vanaf zo’n 100 euro, en neem je daarbij een sim-only abonnement. Daarin betaal je enkel en alleen voor je gebruik.

Doe zoveel mogelijk offline. In Spotify kun je je favoriete muziek en podcasts downloaden voordat je op pad gaat. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Netflix.

Weet hoeveel je gebruikt. Een te hoge bundel is zonde van je geld maar een te lage ook, omdat je dan onnodig extra kosten gaat maken. Je kunt je gebruik inzien in de online omgeving van je huidige aanbieder.

Gebruik zoveel mogelijk wifi. Zeker thuis is het zonde om je internetabonnement te gebruiken.

Noteer in je agenda wanneer je abonnement afloopt en kijk dan of je elders goedkoper uit bent. Het jaar erop gewoon weer doen.

Reneé Lamboo laat zien dat geldzaken wél leuk en boeiend kunnen zijn. Op haar site porterenee.nl geeft zij tips over sparen, besparen, beleggen, aflossen en hypotheken.