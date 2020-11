Getest: dit is onze top 3 van lekkerste espresso (uit een cupje)

Zo’n drie jaar geleden kocht ik in navolging van vrienden eindelijk een Nespresso-machine. Inmiddels kan ik niet zonder en bovendien is moederbedrijf Nestlé het patent op de cupjes al jaren kwijt waardoor er goedkopere cups verkrijgbaar zijn. Al blijft een kopje koffie uit het filter, de French press of Italiaanse percolator het goedkoopst (en het milieuvriendelijkst).

We proeven deze week espresso gemaakt met koffiecups in bovengenoemd apparaat. Om niet compleet tegen het plafond te stuiteren, stond er een spuugbak op tafel...

Het aanbod is sinds het vervallen van het patent overweldigend. Wij hielden het bij tien merken en gingen voor de variant met de hoogste intensiteit (10/11): Caffe Gondoliere, Perla Superiore, Nescafé Farmers Origins, Nespresso Ristretto, Douwe Egberts, L’Or Ristretto, Illy Forte Roast, Segafredo, Cafe Royal en Star Bucks. We ontdekten later dat veel merken hetzelfde moederbedrijf hebben. Geestig was daarom dat de espresso van Caffè Gondoliere („rook veelbelovend maar was smerig”) én Perla Superiore („extreem vettig, vieze nasmaak”) allebei door Ahold-Delhaize worden gemaakt.

Maar bij de Néstle-merken eindigde Nespresso Ristretto Originale als laatste („lafjes”) en staat Nescafé Farmers Origins op 2. En L’Or Ristretto verraste ons prettig, maar Douwe Egberts viel tegen, terwijl ze beide onder moederbedrijf Jacobs Douwe Egberts vallen. Deze week hebben we twee eerste plekken en twee merken op een tweede plaats, omdat ze zich anders onderscheiden. Smaak is immers niet altijd zwart-wit.

1.

De Illy Forte Espresso is misschien voor echte koffiefans. „De geur is top. Minder toegankelijk, maar heerlijk.” „Voor mij iets te heftig. Ik ga liever voor De L’Or.” €0,41 per cup

1.

Ik ben allergisch voor hun franchises met belachelijke prijzen, maar het moet gezegd: de Star Bucks Espresso Roast was verrassend goed. „Dit is een espresso.” „Oef! Je proeft die brandsmaak.” „Hier word ik ’s ochtends blij van.” €0,36 per cup

2.

„Gebrand en fruitig tegelijk. Goed in balans”, riep men over de L’Or Ristretto. Roast en fruitig in balans. Vol van smaak. „Ruikt heerlijk, smaakt heerlijk.” Met cacao-tonen, riep een kenner.

€0,28 per cup

2.

En daar is Nescafé Farmers Origins. „Op het eerste gezicht niet zo onder de indruk, maar de smaak blijft in je mond hangen.” „Deze gaat er ’s ochtends wel in, hoor.”

€0,35 per cup

3.

Met Segafredo Cadenza op nummer drie is de ’Top 5’ van deze week compleet. „Hij ruikt heerlijk. Ik vind hem lekker.” „Duidelijke citrustonen”, die een ander weer net als „te zuur” ervoer. €0,35 per cup