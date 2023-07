Het kleurrijke huis van Peter en Klaske is nooit af: ’Altijd aan het veranderen’

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast in het vrolijk gekleurde huis van Peter van der Meij en Klaske van der Veer in Dokkum (Fr.).

Peter van der Meij en Klaske van der Veer in hun vrolijk gekleurde, monumentale woning. Ⓒ Rene Bouwman