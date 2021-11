Freek Vonk heeft een spectaculaire ontmoeting met bijzonder roofdier

Ik ben in de westelijke kuststrook van de Namibwoestijn, in Skeleton Coast. Het belooft een bijzondere dag te worden want vandaag ga ik op zoek naar de meest zeldzame van de hyenasoorten: de bruine hyena!

Een van de belangrijkste leefgebieden voor bruine hyena’s is hier, in de Namibwoestijn. Ongeveer de helft van de totale Namibische populatie, een paar honderd dieren, houdt zich in deze streek op. Dat geeft geen garantie op een ontmoeting; bruine hyena’s zijn bijdehand en verdraaid lastig te vinden.

Gelukkig mag ik er via een onderzoeksteam vandaag op uit met een antenne om een specifiek vrouwtje te vinden. Zij draagt een zenderhalsband en was gisteren nog in de buurt. Ik stap in de auto en houd tijdens het rijden de ontvanger uit het raam. Dan hoor ik een piepsignaal: het dier moet heel dichtbij zijn. Wat spannend!

Ik zet de auto stil en wacht tot zij tevoorschijn komt. Het verbaast me niets dat ze zich hier heeft verscholen en nu weet ik ook waarom er in verhouding zoveel bruine hyena’s leven. De grote pelsrobbenkolonie die hier bivakkeert, had ik allang gehoord en geroken. De dieren liggen aan het strand uit te buiken van een duik in de koude, voedselrijke zee.

Bruine hyena’s hebben een ongelofelijk goede neus en gebruiken die om karkassen vanaf grote afstand te vinden, maar ze weten ook dat er aan de kust het hele jaar voedsel is te vinden. In deze tijd van het jaar is het extra feest, want er zijn pelsrobkalfjes geboren.

Dan zie ik haar ineens door mijn verrekijker. Wat een pracht van een hyena! Ik observeer haar met ingehouden adem. Ze staat duidelijk in de jachtstand.

Pelsrob-kalfje in kaken

Doelbewust draaft ze steeds een stukje dichter naar de kolonie toe, wacht en loopt weer een stukje. Zo neemt ze de situatie in zich op. Ook al lijken die kalfjes voor het oprapen te liggen, ze moet eerst door een muur van moeders heen zien te breken. Die zijn bijna vier keer zo zwaar als zijzelf; bovendien is ze behoorlijk in de minderheid.

Rustig loopt de hyena aan de rand van de kolonie, vlak langs een paar volwassen dieren. De robben geven niet toe, maar sommige laten een alarmroep horen. Dan verandert ze haar tactiek. Ze benadert de groep van achteren en zaait paniek. Nu komt ineens de hele kolonie in beweging. De blubberlijven hobbelen over het zand terwijl ze door elkaar heen blaten. Dan verdwijnt de hyena achter een rots.

Ik wacht en zie eindelijk wat haar doel was. Zij heeft een kalfje in haar formidabele kaken die in de chaos net iets te ver van zijn moeder moet zijn gekropen. Nadat de hyena een deel heeft opgegeten, rust ze in de schaduw van een rots uit. Waarschijnlijk komt ze later op de dag terug om de rest van haar buit te claimen of ze verstopt het voor later.

Een spectaculaire ontmoeting met een bijzonder roofdier!