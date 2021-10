Waarom is het voor veel mensen toch zo lastig om minder te snoepen?

Twee derde van de Nederlanders wil minder snoepen en snacken of is hier al mee bezig, zegt het Voedingscentrum. Dat is uiteraard goed nieuws, maar in de praktijk blijkt dat veel mensen het moeilijk blijven vinden om ongezonde tussendoortjes te laten staan.

Gewoonte en emoties

Bijna 4 op de 10 mensen die minder willen snacken en snoepen vinden dat moeilijk. Waarom? Omdat het te lekker is bijvoorbeeld (74%). Of omdat het een gewoonte is (37%). Ook emoties spelen een rol (23%). 21% geeft aan het lastig te vinden om nee te zeggen als ze snoep en snacks aangeboden krijgen.

Opvallend is dat mannen (44%) vaker aangeven dat het moeilijk is om minder te snoepen en snacken omdat het een gewoonte is. Dit geldt volgens het Voedingscentrum voor 32% van de vrouwen.

31% van de dames vindt dat emoties het lastig maken om ongezonde dingen te laten staan, voor mannen is dat 14%.

Aanbod en verleiding

In hoeverre maakt de omgeving minder snoepen en snacken makkelijker? Maar 22% van de Nederlanders vindt dat er genoeg gezond aanbod is in sportclubs, 28% geeft dit aan van tankstations, 31% van stations en 37% van schoolkantines en bedrijfsrestaurants. In de supermarkt vindt 78% dat er voldoende gezond aanbod is.

Liesbeth Velema, gedragsexpert van het Voedingscentrum, geeft aan waarom de omgeving van belang is. “Het is bekend dat de omgeving mensen onbewust sterk beïnvloedt in het maken van keuzes rondom eten en drinken”, zo stelt zij. „Ze worden bijvoorbeeld verleid een ongezonde snack te kiezen omdat er zoveel van ligt. En het ziet er vaak zo aantrekkelijk uit.”

Tips

Velema heeft wel een aantal tips voor iedereen die wat minder wil snoepen. „Ga voor gezonde tussendoortjes die jij lekker vindt en vermijd verleidingen. Zet bijvoorbeeld de snoeptrommel uit het zicht. En neem gezond eten mee voor onderweg en op je werk.

„Stel tot slot jezelf de vraag waarom je op sommige momenten snackt of snoept en maak dan een plan. Bijvoorbeeld: Als ik met honger thuiskom van werk, dan neem ik een stuk fruit.”