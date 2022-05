Internationale allure in Maastrichts Hotel Beaumont

Arriverend in Maastricht besef je telkens weer dat de Maasstad voelt als een stukje buitenland in Nederland. Het bourgondische leven dat men hier met de paplepel krijgt ingegoten, zie je overal terug.

Zo ook in Hotel Beaumont, een familiehotel dat teruggaat tot 1912 en waar broers Jean-Marc (achter de schermen) en Christophe Beaumont (voor in het hotel) als vierde generatie het stokje van hun ouders hebben overgenomen.

Binnen voel je je meteen thuis in het strak maar warm ingerichte hotel met aardse tinten en warme verlichting. Het hotel werd in 2004 flink gerenoveerd, naar een ontwerp van de beroemde Britse architect David Chipperfield, waarbij de rijke geschiedenis van het hotel behouden bleef. Dat zie je terug in de originele plafonds van weleer.

Strak en minimalistisch

Brasserie Harry’s waar ook het ontbijt wordt geserveerd, kreeg een fraaie open keuken. Het is ook ’s avonds een populaire plek onder locals.

Mijn kamer bevindt zich in de vleugel die recentelijk weer een make-over heeft gekregen. Ook hier muren met warme, aardse kleuren (bruin, gebroken wit en beige), evenals een gigantisch tweepersoonsbed dat stevig maar ook zacht aanvoelt. De kamer is strak ingericht, met een minimalistisch zwart kledingrek en -plank en een ingebouwde minibar en daarbovenop een koffiezetapparaat.

Ook staan er een comfortabele designfauteuil en uiteraard een flatscreen. De open badkamer met slippers, badjassen en föhn geeft de bescheiden kamer een ruimtelijk gevoel, waarbij de fijne regendouche met goede waterdruk zo is geplaatst dat je er vanuit de kamer geen zicht op hebt.

Die avond eet ik weliswaar aan de overkant bij het heerlijke restaurant Onglet (een echte aanrader), maar voor het slapengaan neem ik een afzakkertje in de fraaie bar bij Harry’s op de begane grond.

Cocktail

De enthousiaste Italiaanse bartender Luca serveert een geweldige variant op de Zazarac-cocktail met armagnac, absint en een zelfgemaakte kruidenbitter van venkelzaad.

Hoewel de ingrediënten misschien anders doen vermoeden, is hij ontzettend smooth. Voortaan mijn favoriete cocktail. Ik val als een blok in slaap.

De volgende dag is er bij Harry’s volop keuze tijdens het à-la-carte-ontbijt. Denk aan klassiekers als Eggs Benedict, wentelteefjes en American pancakes, maar ook een wat hippere, groene shakshuka.

Het is enorm goed toeven in Hotel Beaumont. Dit hotel zou in een stad als Londen of Parijs zeker niet misstaan en past daarom perfect in het ’buitenlandse’ Maastricht.

In ’t kort

Interieur

Strak en modern ingericht met warme, aardse tinten en historische elementen.

Locatie

Beaumont ligt in de hippe wijk Wyck, in het centrum., omgeven door boetiekwinkels, cafés en restaurants.

Service

De medewerkers zijn hartelijk, warm en staan paraat, zonder dat ze op de automatische piloot staan.

Praktisch

Je wandelt vanaf het station in 10 minuten naar het hotel. De auto kan in de eigen garage. Dit kost €24,50 per voertuig per dag.

Kamerprijzen vanaf €98 per nacht.

beaumont-maastricht.com