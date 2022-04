Oproep: (hoe) viert u koningsdag?

Gaat u bijvoorbeeld naar een vrijmarkt om lekker rond te slenteren? Of misschien wel om zelf spulletjes te verkopen? Bezoekt u een (muziek)evenement? Of blijft u lekker thuis voor de buis om de verjaardag van de koning in Maastricht te volgen (onder het genot van een oranje tompouce)? Heeft u al een oranje outfit klaarliggen voor deze dag?

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u helemaal niets heeft met koningsdag. Waarom is dat? Hoe brengt u in dat geval deze dag door? Of misschien zou u het wel willen vieren, maar bent u niet in de gelegenheid omdat u bijvoorbeeld gewoon moet werken.

Laat het ons weten! Mail uw reactie naar check-in@telegraaf.nl

Een bloemlezing van de reacties wordt binnenkort zowel in de krant als op onze site gepubliceerd.