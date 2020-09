Het tv-geluid staat naast je

Na de simpele installatie duurde het echter niet lang voordat ik het nut van de speaker inzag. Immers als ik mijn 84-jarige moeder bel, moet zij -wanneer ze haar gehoorapparaten niet in heeft- de televisie flink zachter zetten om een enigszins verstaanbaar gesprek te kunnen voeren. Of als ik op bezoek kom. Vaak hoor ik de televisie dan al buiten.

Maar er zijn nog meer toepassingen. Als je in de keuken staat en toch het gesprek op de tv wilt volgen, dan is de stevige, modern vormgegeven en spatwatervaste Sony SRS-LSR200 een uitstekende oplossing. Ook bij het werken aan de tafel in de huiskamer. Als ik een gesprek op de tv wil volgen moet ik mij daar op concentreren (en de tv harder zetten). Met de speaker naast mij was het comfortabel en moeiteloos luisteren, zonder dat de rest van het huis er last van had.

De SRS-LSR200 beschikt over drie ingebouwde boxen en Voice Zoom-technologie. Dit optimaliseert de geluidsfrequenties van gesprekken. Zeer geschikt bij gehoorproblemen. De speaker heeft een ingebouwde afstandsbediening voor de televisie en is voorzien van grote duidelijke knoppen. Bedienen is dan ook eenvoudig en kan niet misgaan.

Plus

Simpele bediening. Helder geluid.

Min

Geen afstandsbedieningscode voor KPN of Ziggo box.

Waardering

★★★★

Prijs

€ 220