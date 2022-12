Spreekuur over hielpijn: ’Elke kilometer belast je je voet met duizenden kilo’s’

Vraag: „Ik heb de laatste tijd pijn aan mijn hiel die maar niet over gaat. Wat kan de oorzaak zijn en wat kan ik hieraan doen?”

Van Trommel: „Elke kilometer die je loopt, belast je je voet met duizenden kilo’s. Je voeten kunnen zware belasting aan, maar te veel belasten kan pijn veroorzaken. Als je bij het sporten op een harde ondergrond loopt of schoenen draagt die niet goed zitten, kun je pijn in de hiel krijgen.

Chronisch

Hielpijn is het meest voorkomende probleem van de voet en enkel. Een pijnlijke hiel gaat meestal vanzelf over als je voldoende rust neemt. Veel mensen proberen echter de eerste tekenen van hielpijn te negeren en gaan door met de activiteiten die de pijn hebben veroorzaakt. Als je een pijnlijke hiel blijft gebruiken, kan het een chronische aandoening worden die tot meer problemen leidt. Een operatie is gelukkig zelden nodig.

Hielpijn kan vele oorzaken hebben. Als het onder de hiel pijn doet, kun je een of meer aandoeningen hebben die de weefsels aan de onderkant van je voet doen ontsteken. Heb je op een harde ondergrond gesport of langer gelopen, dan kan het vetkussen aan de onderkant van je hiel geïrriteerd raken. De pijn verdwijnt geleidelijk met rust.

Minder elastisch

Door veel rennen of springen kan de peesplaat die het hielbeen met de basis van de tenen verbindt, ontstoken raken. Zeker bij ouder worden kunnen peesplaten wat minder elastisch worden en bij een geringere belasting al flinke klachten geven.

De pijn is gecentreerd onder de hiel en kan aanvankelijk mild zijn, maar kan erg vervelend zijn als je na een nacht rust je eerste stappen zet. Tijd, rekoefeningen en eventueel ontstekingsremmers gebruiken zijn oplossingen. Er bestaan zachte pads die je in je schoen onder de hiel kunt stoppen.

Als de klachten lange tijd aanhouden, kan zich een hielspoor (kalkafzetting) vormen op de plaats waar de peesplaat op het hielbeen aansluit. Dit is op een röntgenfoto te zien. De behandeling verandert hier niet door.”

