Met de luitenant door Londen

Ik wilde, jaren geleden, een verhaal schrijven over Wodehouse en had contact gezocht met de oprichter van de Wodehouse-fanclub. Hij woonde ergens in het westen van Engeland, maar kwam graag naar Londen, en gaf de voorkeur aan een ontmoeting in The Shakespeare, zijn Londense stamkroeg tegenover Victoria Station. Ik zou hem wel herkennen. Hij was de enige persoon die ook binnen een ouderwetse gleufhoed droeg.

Het klopte. Hij bestelde een gin-tonic met gin in plaats van tonic en begon te vertellen over Wodehouse. Ik luisterde met open mond. Dit was geen betoog, maar een kruisvuur, misschien iets dat ik had kunnen verwachten van een voormalige luitenant kolonel. Hij ratelde verhalen af in een dusdanig tempo dat ik er werkelijk niets van kon volgen.

Ik heb de aantekeningen van het gesprek nog bewaard. Af en toe staat er een woord, zoals ’and’ of ’indeed’. Niet echt woorden die behulpzaam zijn bij het uitwerken van een gesprek. Ik vroeg hem om langzamer te spreken, maar dat kon Norman Murphy niet. Ik vroeg hem om wat dingen te herhalen, maar dat deed Norman Murphy niet. Dat zou alleen maar ten koste gaan van andere mooie verhalen over zijn held.

Gefascineerd bleef ik de monologen die ik niet kon volgen aanhoren. Toen ik een volgende lading gin ging halen draaide hij zich, zonder zijn betoog te onderbreken, naar de bar en oreerde iets luidruchtiger door. De vaste klanten waren niet verbaasd. Ze waren gewend aan Norman Murphy.

Met tuitende oren nam ik na verloop van tijd afscheid. Een ervaring rijker en een artikel armer, want van het gesprokene kon ik geen chocolade maken. Maar mijn interesse in het fenomeen Norman Murphy was gewekt. Ik zag dat hij een boek had geschreven met wandelingen door Londen. Het was allang niet meer in de handel, maar ik kocht het tweedehands. Ik draag het sinds die tijd steevast bij me. Het boek bestaat uit zestien wandelingen rond vooral de West End, het politieke- en uitgaanscentrum van de stad.

Het boek is doorspekt met het soort nutteloze informatie dat het leven verrijkt. Het is toch leuk om te weten dat de bakstenen van Marlborough House, tegenwoordig de thuisbasis van de Gemenebest, uit Nederland komen. En de bij de oplevering opzien barende genitaliën van de beelden op Zimbabwe House (Strand), zijn er niet afgegooid door kuise Londenaars – zoals mij ooit was verteld – maar verdwenen op natuurlijke wijze als gevolg van opeenvolgende regen en vorst.

Ga zo maar door. Het boek is nog altijd antiquarisch te verkrijgen, maar de prijzen tot 1250 pond schrikken menigeen mogelijk af. Er is echter ook een Kindle-versie beschikbaar voor een habbekrats. Overweeg deze aan te schaffen tegen de tijd dat het weer mogelijk is om ongehinderd naar Londen te reizen.

Het levert niet alleen een aantal genoeglijke wandelingen op, maar zorgt ook voor een schat aan kennis waarmee latere conversaties kunnen worden gelardeerd. Een advies: vertel die verhalen iets rustiger dan Norman Murphy zelf deed.