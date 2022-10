De herfstdip verklaard

Er zijn meerdere redenen waarom een seizoensverandering onze stemming kan beïnvloeden, maar in het geval van de overgang van de zomer naar de herfst en uiteindelijk de winter, heeft het vooral te maken met de hoeveelheid zonlicht waaraan we worden blootgesteld. De dagen worden korter en daar zijn onze hersenen gevoelig voor, legt Paul Desan, universitair hoofddocent psychiatrie verbonden aan de Yale School of Medicine, uit aan HuffPost. Desan legt uit dat uit meerdere onderzoeken is gebleken dat daglicht de aanmaak van serotonine, een gelukshormoon, bevordert.

Bovendien is het volgens Desan zo dat veel mensen zich in de herfst voorbereiden op de winterperiode die eraan zit te komen. Mensen die de decembermaand bijvoorbeeld als vervelend en stressvol ervaren (bijvoorbeeld door allerlei familieverplichtingen) kunnen daar in de herfst onbewust al tegenop zien.

Naar buiten

Heb je last van een herfstdip, dan kan het helpen om je in ieder geval zo veel mogelijk vast te houden aan een dagelijkse routine. Sta op een vast tijdstip op en ga elke avond zo veel mogelijk rond dezelfde tijd naar bed.

Omdat licht zo'n grote invloed heeft op onze hersenen, is het belangrijk dat je dagelijks aan zo veel mogelijk daglicht wordt blootgesteld. Jas aan en naar buiten dus!

Genoeg bewegen, gezond eten en je omringen met fijne mensen, kunnen ook zorgen voor minder sombere gevoelens. Wil het allemaal niet helpen en heb je het idee dat je dip je volledig in zijn greep heeft, schakel dan de hulp in van een professional.