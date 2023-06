De zomer is begonnen! Tips om je huis snel af te koelen na een warme dag

Het soort woning waar je in woont, bepaalt mede hoe warm het de voorbije dagen in huis geworden is. Massieve stenen muren houden de warmte veel langer en beter vast dan bijvoorbeeld houtskelet, en vormen een welkome buffer op hete dagen. Het zal binnen ook warm worden, maar veel minder snel dan in huizen met dunnere muren. Maar elk voordeel heeft zijn nadeel: het zal ook langer duren voor je woning weer afkoelt.

Volgens Jelle Laverge, docent bouwfysica aan de UGent, zit er maar één ding op: wachten tot het buiten koeler is en dan pas ventileren. „Zodra dat het geval is, zet je alle ramen en deuren open. Dan kan de warme lucht weg en komt er koelere lucht naar binnen. Hoe sneller je dat doet, hoe vlugger je het effect zal voelen. Maar denk wel aan een hor als dat mogelijk is.”

Schouweffect

Wat ook helpt: een raam beneden en één boven in je woning openzetten. „Als je dan wat deuren ertussen openzet, krijg je een schouweffect. Dat creëert een soort van tocht in je woning, die de temperatuur ook zal doen dalen.”

De temperatuur laten dalen met ventilatoren is geen oplossing. „ Een ventilator is vooral handig om een gevoel van tocht te creëren als hij op jou gericht staat.” De gevoelstemperatuur zal dan iets lager zijn. „Ze zijn puur voor je eigen comfort. Maar afkoelen zal de ruimte niet.”

Energieverslindend

Nog snel naar de winkel voor een mobiele airco dan maar? „Dat gaat op koelere dagen minder helpen dan tijdens de echte hitte”, zegt Laverge. „Die mobiele toestellen zijn vooral handig op piekmomenten om kamers koel te houden. Maar om er nu een woning mee af te koelen, is het vooral heel energieverslindend voor weinig resultaat.”

Het is hoe dan ook aan te raden om geduld te hebben. Veel geduld, in sommige gevallen. „Als je erin geslaagd bent om je woning tot ’s avonds relatief koel te houden, moet je er rekening dat het even lang gaat duren om alles weer helemaal afgekoeld te krijgen.”