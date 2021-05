Dit is waarom je beter niet kunt snoozen

Snoozen is een manier van wakker worden met een wekker met het doel daar niet direct mee op te staan. Je geeft jezelf dus de kans om nog wat uit te slapen, maar dan met wekker.

Veel mensen gaan ’s avonds te laat slapen, met als gevolg dat ze ’s morgens niet goed wakker kunnen worden. Als de wekker dan gaat, is het natuurlijk verleidelijk om een of meerdere keren de snoozeknop in te drukken zodat je steeds na tien tot vijftien minuten wordt gewekt.

Slaapkwaliteit

Maar de slaapkwaliteit neemt niet toe als je elke tien of vijftien minuten wordt gewekt. Integendeel. In de vroege ochtend slaap je niet meer diep, daarom rust je niet extra uit. Fitter en uitgeruster wakker word je dus niet van snoozen.

Overigens helpt lang uitslapen ook niet als je te laat naar bed gaat. Hetzelfde geldt als je te veel alcohol hebt gedronken. Dan is de slaapkwaliteit minder goed en ben je de volgende dag niet uitgerust. Ook daartegen helpt snoozen niet.

Uitrusten doe je het beste van diepe slaap die voornamelijk aan het begin van de nacht zit. Het beste kun je dus meteen opstaan als de wekker gaat en dan met (natuurlijk) licht wakker proberen te worden.

Ga bij vermoeidheid de volgende avond vroeg naar bed. Als je regelmatig op tijd naar bed gaat, maar pas laat kunt slapen en niet goed uitrust, is het misschien een idee om te laten onderzoeken of je een stoornis in de chronobiologische klok hebt.