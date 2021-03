Dit mag nooit meer weg: aapje houdt de herinnering aan dierbaren levend

Kunst of kitsch? Dit glazen/porseleinen apenbeeldje uit de jaren 30 is in het bezit van Huub Corstjens. „Ooit door een vrijgezelle oom van mijn moeder aangekocht om te dienen als schemerlampje in het trappenhuis van zijn herenhuis met drie verdiepingen. Entree, gang en trappenhuis waren voorzien van een houten lambrisering. Het oogde warm en chique. Boven aan de trap stond het aapje altijd op een houten console, zijn troon.”

De oom nam in 1935 het complete gezin van zijn zus in huis; onder haar drie kinderen was de moeder van Huub.

„Na de Tweede Wereldoorlog kreeg mijn moeder verkering. Zij trouwde en kreeg drie kinderen, ik was de jongste. Ook wij woonden in het herenhuis, totdat ik drie maanden oud was en we naar een pand in de buurt verhuisden.”

Als peuter/kleuter kwam Huub maar wat graag in het mooie pand van zijn oudoom. „Het huis en zijn bewoners waren warm. De hele woning was mijn speelterrein, van kelder tot zolder, ik kende er elk hoekje. Steeds kwam ik langs ’mijn’ aapje. Zijn priemende glazen oogjes keken altijd mijn kant uit, leek het.”

Een van de ooms van Huub was de erfgenaam van het aapje. Hij had het lang in bezit. Na zijn overlijden kwam het aapje bij zijn moeder die het Huub cadeau gaf omdat ze wist dat het hem intrigeerde.

„Nu staat het aapje in de woonkamer op een kastje. Ik geniet er volop van. Het beeldje houdt de herinnering aan mijn dierbaren levend.

Ik heb weleens op internet naar een soortgelijk exemplaar gezocht, maar heb er nooit een gevonden. Ik zal hem ooit met zijn verhaal aan een van mijn zoons doorgeven.”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar [email protected]