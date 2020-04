Recept van de dag: asperges in witte wijn

Lang verhaal, maar wij hebben thuis in een keer een hele kilo opgegeten en toen vroeg de buurvrouw op zondag, met eitjes en de ham al klaar: „Waar zijn mijn asperges?” Ik kon ze een pan verse aspergesoep aanbieden. Maar wat een schaamte, wat een schande. Voor straf een paar dagen asperges… Deze komt uit het de Groentebijbel (gaaf) van Mari Maris.

Smelt 30 gr boter in een brede pan, zet er de asperges in aan tot ze licht beginnen te kleuren. Blus af met witte wijn tot ze net onder staan. Breng aan de kook, doe de deksel op de pan, draai het vuur laag en laat zo’n 10 tot 15 minuten garen. Schep de asperges eruit, hou warm en kook het vocht in tot een bodempje. Klop er de overige ijskoude stukjes boter door en breng op smaak met zout en peper en een klein beetje nootmuskaat. Maak de saus af met een beetje dragon. Erbij? Gekookte aardappels natuurlijk! En gekookte eieren.

PS ik heb nou zo’n Crock-Pot. Hoe maken jullie daar de asperges in?