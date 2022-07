Dagrecept: Roerbak-schotel met kip en sperzieboontjes

Deze roerbak-schotel van de briljante Nigel Slater uit zijn boek Aan tafel (Fontaine) vraagt om de gangbare kastanjechampignons en sperziebonen. De boontjes zijn nu bovendien in het seizoen. Een maaltijd met een oosters tintje, made in Holland (op de eventuele rijst na dan).

Snijd een flinke kipfilet in dikke plakken en marineer ze 15 minuten in 1 el rijstwijn en 1 el lichte sojasaus. Verhit een beetje arachideolie in een wok en doe er als de olie gaat roken, 2 gehakte knoflooktenen in met een handvol kastanjechampignons in plakjes. Roerbak kort op hoog vuur. Stuif wat maïzena over de plakjes kip , doe ze in de wok en roerbak weer een paar minuten. Doe er op het laatst een handvol rauwe, in kleine stukjes gesneden sperziebonen bij met 1 el lichte sojasaus, een scheut geroosterde sesamolie en een beetje zwarte peper. Gaat goed met rijst, maar ook met (Hollandse) quinoa.

Nodig voor 2 personen:

- 1 flinke kipfilet

- 1 el rijstwijn

- 2 el lichte sojasaus

- arachideolie

- 2 tenen knoflook (gehakt)

- handvol kastanjechampignons

- beetje maizena

- handvol gesneden sperziebonen

- scheutje geroosterde sesamolie

- zwarte peper