Ⓒ Hollandse Hoogte / Frank Muller / Zorginbeeld

In onze rubriek SPIJT vertellen lezers over hun ervaringen. Deze week: “Een collega-verpleegkundige die tegen zijn pensioen aan zat, kon het niet hebben dat ik zoveel beter was dan hij. Hij probeerde me vliegen af te vangen, maar dat lukte hem niet. Ik reageerde ook nergens op, maar vervelend was het zeker.”