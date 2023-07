Met deze tips is je open keuken straks nóg sfeervoller

In de op maat gemaakte keuken van Keukencoach worden lichte naturellen gecombineerd met een natuursteen-look blad. De boogvormige bar aan het einde van het keukeneiland verhoogt de gezelligheid en sociale X-factor.

Natuursteen en hout

Ⓒ lamp Phoenix en eetkamertafel Jeanette van Goossens Wonen

Met marmer, travertin en graniet als favoriete materialen in de keuken signaleren we de houten ronde eetkamertafel als eyecatcher voor in de eetkamer. De tafel Jeanette van Goossens Wonen heeft een doorsnede van 90 of 120 cm en past dus goed naast een kook- en spoeleiland in de open keuken waar ook al een bargedeelte aan zit.

Schaaltjes en bakjes

Ⓒ tafelstyling Homata

Zet kleine schaaltjes en bakjes op tafel in plaats van grote platte borden. Combineer dessins en toon-op-toon-kleuren in keramiek met elkaar voor een Oosterse vibe.

Trendkleur op tafel

Ⓒ La Mère van Marie Michielssen, Serax

Het nieuwe servies La Mère van Marie Michielssen is ambachtelijk gemaakt in de trendkleur bruinrood. De hoogglans glazuur maakt dit servies een must-have in de open keuken.

In de plooi

Ⓒ bank Leolux Lunetta via Piet Klerkx en behang Gray Minimalist Mushroom van Hovia

De gesmokte bekleding zorgt voor een extra rimpelig effect in de nieuwe bank Lunetta van Studiopepe voor Leolux. Hierdoor ontstaat een zachte en nonchalante uitstraling die verrassend en chic werkt in het interieur. Mix met een natuurlijk en minimalistisch behang van Hovia en een houten pvc-vloer voor een op de natuur geïnspireerde woonstijl.

Opwarmer voor de vloer

Ⓒ vloerkleden Parade Paradiso van Dessotarkett en kandelaar Jet van Hoogenboezem

De nieuwe organische kleden van Desso Tarkett in de trendkleuren terra en bruinrood hebben een tijdloos karakter. De meeste interieurs hebben vlakke beton- of houtlook vloeren maar voor een betere akoestiek, meer warmte en comfort zijn deze organische kleden een aanrader. Stylingtip: leg ze neer zonder dat iets op te leggen.