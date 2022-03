Nederlandse reizigers vermijden sociale contacten in aanloop naar vliegreis

55% van de Nederlandse reizigers is namelijk extra voorzichtig in aanloop naar een vliegreis. Zij vermijden sociale contacten zo veel mogelijk om te voorkomen dat ze besmet raken met het virus en door een positieve test dus niet het vliegtuig in mogen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Viegtickets.nl onder 1263 respondenten. 40% van de mensen geeft zelfs aan bang te zijn om voor vertrek corona op te lopen. Opvallend is dat de angst om óp de vakantiebestemming ziek te worden, veel kleiner is. 68% zegt niet bang te zijn om in het buitenland besmet te raken.

Voorbereid

De Nederlandse reiziger blijkt over het algemeen erg goed op de hoogte van de coronamaatregelen op de plaats van bestemming. Ruim 58% zegt deze informatie makkelijk te kunnen vinden op Nederlandwereldwijd.nl en 36% zegt goed op de hoogte te zijn, maar onzeker te zijn over de ontwikkelingen.

Nomaal

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat 68% van de reizigers denkt dat 2022 weer een ‘normaler’ reisjaar wordt.