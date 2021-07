Dagrecept: Zo maak een heerlijke quiche met zalm en daslook

De bekendste is natuurlijk de quiche Lorraine met spek, uit de streek Lorraine (Lotharingen), door de eeuwen heen afwisselend Frans of Duits grondgebied. De naam zou zijn afgeleid van het Frankische woord Kuchen.

Je mag zelf weten of je een vers deeg maakt. Zorg er in elk geval voor dat het deeg op kamertemperatuur komt. Snijd het daslook in kleine stukjes, maak de prei schoon en snijd in dunne ringen. Meng de crème fraîche, melk en eieren door elkaar. Roer de daslook en prei erdoor, breng op smaak met peper en zout. Snijd de broccoli in roosjes, kook ze zo’n 4 minuten in zout water, giet af en laat uitlekken.

Rol het deeg uit en leg het in een ingevette taartvorm van 26 cm. Vouw het over de randen en druk aan, prik de bodem in met een vork. Snijd de zalm in stukken en verdeel dit met de broccoli over het deeg. Giet vervolgens het daslook-ei-melk-mengsel erover; bestrooi met het amandelschaafsel. Bak de quiche 20-25 minuten in een voorverwarmde oven van 180 graden. Lekker met een glaasje wit. Santé/Prost!

Nodig voor 4 personen:

- 300 g quiche/taartdeeg

- 250 gram zalmfilet

- 15 g daslook

- 250 ml crème fzzraîche

- 100 ml melk

- 3 middelgrote eieren

- paprika

- 200 g broccoli

- 100 g prei (in dunne

ringen)

- amandelschaafsel

- zout, boter