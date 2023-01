Dagrecept: Witlof met honing en geitenkaas uit de oven

En ze maken ook nog eens heerlijke honing! Gerard stuurde me een mooi recept van een collega imker uit hun bijenclubblad: witlof met glazuur van honing en balsamico, gegratineerde geitenkaas en walnoten. Een stuk spannender dan de gebruikelijke combinatie ham en kaas!

Halveer de witlof en snijd de pit eruit. Leg de gehalveerde struikjes met de open kant naar boven in een ovenschaal. Voeg steeds een theelepel balsamicocrème toe aan de honing totdat je een dikke dressing hebt. Breng eventueel op smaak met zout en peper. Smeer de dressing met een kwastje over de witlof.

Leg de schaal 25 minuten onder een hete grill of in een voorverwarmde oven van 200 graden. Strooi de laatste vijf minuten de gebrokkelde geitenkaas en gehalveerde walnoten erover. Leg daarna nog zo’n 10-15 minuten in de oven. De witlof moet nog een beetje knapperig zijn, met wat goudbruine randjes.

Nodig voor 2 personen:

- 4 struikjes witlof

- 2 grote el honing

- circa 10 walnoten

- balsamicocrème

- 150 g zachte geitenkaas naar wens

- peper en zout