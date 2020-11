Best een goed idee, zo’n leenhond

Een andere hond in mijn omgeving draagt tegenwoordig hondensokjes. Zogenaamd omdat Ollie gevoelige poten heeft. Maar de grap binnen onze vriendenkring is dat hij versleten voetkussentjes krijgt van alle wandelingen die hij moet maken om de stappenteller van zijn baasje tevreden te stellen. Overigens zullen die pootbeschermers Ollie een worst zijn, ook hij vermaakt zich uitstekend. Dankzij corona komt het hondje vaker dan ooit op het strand, de hei en het platteland en wordt hij thuis omringd door mensen die met hem willen spelen en knuffelen.

Hondenbezitters moeten ervoor waken dat hun viervoeter niet in een post-lockdowndepressie komt, zo lees je overal. Als we straks weer massaal de hort opgaan, zal de verandering voor huisdieren groot zijn. Niet alleen wordt hun dagelijks ritme verstoord, ook zullen ze minder aandacht krijgen en weer vaker alleen zijn. Met mogelijk verlatingsangst en andere hondenellende tot gevolg.

Vooralsnog hebben ze de tijd van hun leven. Tijdens de zondagse boswandeling met mijn leenhond wist ik niet wat ik zag, zo druk was het er. Honden speelden met elkaar en sprongen samen de vijver in terwijl hun baasjes de hond gebruikten om een wandeling met vrienden te maken.

Volgens trendwatcher Adjiedj Bakas was 2020 het jaar van de huisdieren, we gingen massaal op zoek naar een troostpoes of een knuffelhond. Dat merkten de asiels. De honden en katten die daar nog zitten, zijn vaak beesten met een rugzakje. Of coronahonden en -poezen die een impulsaankoop blijken te zijn en drie maanden later worden teruggebracht.

Bakas stelt dat het huisdier volgend jaar onverminderd populair blijft. Leuk nieuws! Als we tenminste ook inzien dat de leenhond soms nog leuker is. Of in ieder geval een beter plan.

Chef VRIJ Babette Wieringa belicht elke week de wereld van lifestyle. Mail: [email protected]