Zeilers gaan de strijd met elkaar aan op Nederlands kampioenschap

Premium Sport

Zeilgrootheden moeten overuren maken richting volgende expeditie

Na drie gewonnen medailles op de Olympische Spelen in Japan moet de Nederlandse zeilploeg in vliegende vaart een flink aantal cruciale vragen beantwoorden. Over krap twee jaar staan de groots opgezette WK in Den Haag alweer op het programma en twaalf maanden later worden de Zomerspelen van Parijs ge...