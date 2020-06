Is het hooikoorts of toch corona?

Mijn zoon is allergisch en snottert en niest. Hooikoorts. Op school wordt hij daarop aangesproken. Ik ook als ouder trouwens. Velen vragen me of hij corona heeft. Kan mijn kind wel veilig naar school en wat kunnen wij zeggen?

Philips: „Naar schatting heeft zo’n twintig tot dertig procent van de bevolking last van hooikoorts. Vaak gaat men niet naar de huisarts, terwijl een goede behandeling voor verbetering van kwaliteit van leven zorgt. Als je niest, snottert of hoest, word je nu inderdaad verschrikt aangekeken. Deze klachten passen (deels) natuurlijk bij de klachten die nu genoemd worden bij corona.

Groot verschil is echter dat er bij hooikoorts sprake is van jeuk. Jeuk aan/in de neus, maar vooral jeuk aan de ogen, gepaard gaandmet tranende rode ogen. Jeuk en oogklachten zijn klachten die we bij corona niet zien. Als je hooikoorts goed behandelt, verdwijnen veel klachten. De medicijnen die hiervoor voorgeschreven worden, hebben, bij goed gebruik, relatief weinig bijwerkingen.

Ons advies is om hooikoorts goed te behandelen, zodat kinderen zonder scheve gezichten naar school kunnen. De meeste ouders weten wel dat hun kind hooikoorts heeft en welke klachten daarbij horen.

Blijf ook in gesprek met school. Geef aan dat je kind hooikoorts heeft en dat het hier ook medicatie voor krijgt. Medicatie onderdrukt de meeste klachten maar als het ’code rood’ is op de pollenkalender, kan het natuurlijk zijn dat er wel een keer geniest wordt of dat er meer snottebellen in een neus zitten.

Naast medicatie kun je hooikoortsklachten verminderen door simpele oplossingen. Doe een zonnebril op als je naar school gaat. Dat helpt bij oogklachten.

Als je op je kamer onderwijs op afstand volgt, zorg dan dat je alleen in de ochtend even je raam openzet. De pollenhoeveelheid neemt in de loop van de dag toe. En ga voor het slapen douchen. Zo was je de pollen uit je haar.”