6 x praktische tips om een kleine ruimte groter te laten lijken

1. Transparante meubels en elementen

Hoe meer je kunt zien, hoe groter de ruimte lijkt. Transparante meubels zijn hiervoor dé oplossing. Het staat niet alleen super stijlvol, zulke meubels geven de ruimte ook meteen een een minder zware, maar ’luchtige look’.

2. Meubels op pootjes

Diezelfde luchtige look bereik je ook door voor meubels op pootjes te kiezen. De meubels worden zo minder massief en hoe meer je van de vloer kunt ziet, hoe beter!

3. Een weloverwogen kleurenpalet

Veel wit laat de ruimte groter lijken en zwart geeft een verkleinend effect, zo wordt vaak gezegd. Maar zo zwart-wit is het niet, want er zijn genoeg tinten om uit te kiezen. Donkere kleuren kunnen in sommige gevallen juist heel goed uitkomen in een klein huis. Het is een kwestie van proberen, proberen, proberen.

4. Goede verlichting in een klein huis

Wordt nog regelmatig vergeten, maar is super belangrijk: goede verlichting. Het liefst veel daglicht, maar helaas is niet elk huis gezegd met grote ramen. Dan doe je er goed aan om te gaan voor verlichting op verschillende levels.

Hoe? Denk aan een plafondlamp en wandlamp, maar bijvoorbeeld ook een mooie lamp die je op de grond zet. Een klein huis lijkt altijd groter als je verschillende soorten verlichting in huis hebt.

5. De vloer als één geheel

Laat de vloer zo veel mogelijk doorlopen in verschillende kamers. Als je elke kamer een aparte vloer geeft, krijg je een soort patchwork effect en dat werkt optisch verkleinend. Je kunt er bij houten vloer zelfs voor kiezen om de plinten tussen de deurposten achterwege te laten. Dat is even puzzelen omdat je de vloer in één keer door moet leggen, maar het zorgt voor een mooi en ruimtelijk effect.

6. Spiegels

Je hebt deze tip waarschijnlijk al eerder gehoord, maar het is wel een onmisbare in dit rijtje. Door de reflectie van een spiegel lijkt een ruimte groter. Vooral in combinatie met een licht interieur.