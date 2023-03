Deze compacte vijfdeurs gezinsauto’s koop je voor 2500 euro

Opel Corsa 2000 – 2006

De compacte Opel rijdt comfortabel, of je nu op de snelweg bent of een verkeersdrempel neemt. Dat de elektrisch bekrachtigde besturing wat doods aanvoelt, daar moet je voor dit soort bedragen niet over zeuren. De 1.0-liter driecilinder draait opvallend soepel. De Corsa is verder ruim genoeg voor drie kinderen op de achterbank. En autobedrijf in Lopik heeft een zilvergrijze 1.0 ’Comfort’ (2002, 99.000 km) voor € 2.250.

Peugeot 206 1998 – 2009

Dit is nog een Peugeot van de ’oude stempel’, met dat typisch Franse comfort. Een gewone 1,4 is al sterk genoeg voor normaal gebruik: daarmee rijd je zo’n 1 op 15. Deze 206 is lekker ruim, met van dit drietal de grootste bagageruimte (minimaal 245 liter). Ga eens kijken bij de zilvergrijze 206 ’X-Line’ 1.4 Automaat (2004, 120.000 km) bij een autobedrijf in Sittard voor € 2.490.

Suzuki Alto 2002 – 2006

Van buiten oogt deze Alto niet al te spannend. De Japanners hebben de stadsmini wel goed doordacht: voor zo’n compacte auto is de Suzuki opvallend wendbaar. Op de grote weg heeft hij wat last van zijwind en spoorvorming. Ook de bescheiden bagageruimte (177 liter) is een aandachtspunt. Deze Alto’s zijn nog volop te vinden, zoals de zilvergrijze 1,1 GLS (2003, 131.000 km) voor € 2.450 bij een autobedrijf in Culemborg.

Oordeel van de Wegenwacht

De elektrische stuurbekrachtiging valt weleens weg. Typisch een klusje voor de Wegenwacht! Dat geldt ook voor een ’plakkende’ EGR-klep, maar als dat euvel vaker optreedt, moet er een nieuw onderdeel in. Erger zijn rammelende geluiden boven in de motor, want die duiden op een gebroken nokkenas.

Olielekkage op de klepdekselpakking is een bekend euvel bij de benzinemotoren die in deze 206 werden geleverd. Geen drama, mits de olie op peil blijft. Vooral elektronica speelt de Peugeot parten. De individuele bobines kunnen stukgaan. Een kapot multirelais, een losse massakabel of een slechte aansluiting bij de centrale computer veroorzaken daarnaast uiteenlopende storingen.

Echt grote euvels komen bij dit type Suzuki niet voor. Wees voorzichtig met achteruit inparkeren, want raak je de stoep te hard, dan kan de achterwielophanging ontzet raken. De achterwiellagers slijten relatief snel, maar de kosten daarvan zijn heel overzichtelijk. Andere Suzuki-onderdelen zijn relatief duur, maar dat komt omdat er weinig vraag naar bestaat.

Ons advies

De Suzuki Alto is wat klein van binnen en weinig aansprekend. Bij de Corsa is de kans op storingen en dure reparaties het grootst. We zouden daarom kiezen voor de onverminderd aantrekkelijke Peugeot 206.

