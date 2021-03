Dit mag nooit meer weg: Herinneringen aan werkvreugde

Nazrien Ozir heeft deze beeldjes én de mok gebroederlijk naast elkaar staan in haar keuken. Tijdens het afwassen kijkt ze er vaak naar; ze zijn een herinnering aan haar werkzame leven, grotendeels doorgebracht bij het ministerie van Economische Zaken.

„Op de afdeling Internationaal van het directoraat-generaal Energie. Frequent gingen collega’s op werkbezoek naar het buitenland. Ik verlangde erg naar verre reizen maar in de jaren 90 was ik nooit in Azië of Afrika geweest. Collega’s brachten een leuk souvenir mee.”

Het Ganesha-beeldje komt uit Zuid-Afrika en het Boeddha-beeldje uit India. Later kwamen er nog twee ’Good Luck’-beeldjes bij. Nazrien zette ze op haar bureau en was er zo zuinig op dat zij er zelfs een post-it op had geplakt met de waarschuwing ’niet aankomen’. Later zou ze gelukkig zelf ook veel reizen.

De mok heeft weer een andere herkomst. In 1999 werd Nazriens afdeling verhuisd naar een andere locatie, gecombineerd met een reorganisatie. Om contact tussen collega’s tot stand te brengen, werden willekeurig mokken met naam uitgedeeld. De bedoeling was elkaar de goede mok te brengen om zo eens elders een praatje te maken.

„Deze miniverzameling heeft heel wat afgereisd, want ik ben minstens tien keer van werkplek verhuisd, maar ook qua functie en andere werklocaties. De beeldjes waren altijd een mooi aanknopingspunt om een gesprek met iemand te beginnen.”

De beeldjes symboliseren (werk)vreugde en mooie herinneringen voor Nazrien. „Ze passen bij mijn persoonlijkheid als spiritueel wereldburger.”