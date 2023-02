Premium Het beste van De Telegraaf

Jongensdroom: rijden in een DAF XG

Door Remco Slump Kopieer naar clipboard

De nieuwste truck met een 50 centimeter langere cabine, dankzij soepeler regels vanuit Brussel. Ⓒ Jérôme Wassenaar

Hoeveel eer is er te behalen aan het ontwerp van een vrachtwagen? Meer dan ooit. Want dankzij nieuwe Europese regels is er meer vrijheid dan voorheen. Die heeft Bart van Lotringen van DAF met beide handen aangepakt.